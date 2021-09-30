«الموسيقيين» تحرر محضرين ضد رئيس السيرك الهولندي الروسي بالإسماعيلية

حررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضد السيرك الهولندي الروسي وذلك لمخالفة تعليمات النقابة بشأن تشعيل الأغاني والموسيقى دون تصريح.

محضرين ضد رئيس السيرك

أوضح مصدر بالنقابة لـ«الوطن» بأن فرع النقابة بمحافظة الإسماعيلية حرر محضر ضد السيرك الهولندي الروسي المقام بالإسماعيلية بجنحة مزاولة نشاط « مشغل dj » دون ترخيص.

أشار المصدر إلى رفض صاحب السيرك دفع الرسوم المطلوبة لمسؤول النقابة، أو إبراز «كارنيه» الاشتراك بالنقابة.

وأضاف أنه تم تحويل الواقعة للشؤون القانونية بالنقابة بفرع الإسماعيلية، التي بدورها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن مسؤول النقابة حرر محضر سب وقذف لصاحب السيرك، لسب رئيس النقابة بالإسماعيلية والتطاول عليه عند علمه بتحرير المحضر السابق.

منع الغناء من خلال «فلاشة»

يذكر أن نقابة الموسيقيين قد منعت التعامل مع عدد من مطربي، ومؤدي المهرجان، وذلك بسبب لعدم قيدهم في النقابة، وعدم حصولهم علي تصاريح العمل، وجاء نص القرار كالتالي: «قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع كل من عفروتو، ومروان موسى، وريشة، وكوسته، وسمارة، وفرقة الصواريخ، ومحمود معتمد، ودبل، وزوكش، وكزبرة، و حنجرة»، لأنهم غير مقيدين وغير حاصلين على تصريح بالعمل، وليسوا أعضاء بالنقابة، وغير مصرح لهم بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة، واجتياز الاختبارات الخاصة بالنقابة.

وأصدرت من قبل النقابة عدة قرارات، منها قرار منع الغناء بفلاشة، بالإضافة إلى أنها قررت إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين.