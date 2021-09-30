محضر حرق قش بمركز دكرنس.. «سعد»: «لن نتهاون في أي مخالفات»

حرر عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، محضر حرق قش الأرز لأحد المزارعين في قرية «ديمشلت»، بدائرة المركز، وذلك أثناء جولة المرور الميداني اليومي على الوحدات المحلية، حيث لاحظ تصاعد أدخنة من قطعة أرض زراعية، وبالفحص تبين أنه ناتج عن حرق قش الأرز بالمخالفة بالقانون، الذي يحظر الحرق المكشوف لقش الأرز.

وعلى الفور، استدعى نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس مسئولي الوحدة المحلية والبيئة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، في إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس.

سعد: الدولة تدعم مشروعات تجميع وتدوير القش

وقال عاطف سعد إن الدولة تسعى جاهده لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية، ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش، وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاحين.

وأضاف نائب رئيس مدينة دكرنس، في بيان صحفي، أن الدولة لن تتهاون في أي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأرض الزراعية وأن جميع الأجهزة تتعاون في التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وعدم تقنين الأوضاع وكافة المخالفات حرصا على موارد الدولة ومواطنيها.

استمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة المخالفات، خاصةً على الارض الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لكافة المخالفات بكل قوة وحسم، في إطار القانون.

وتوجه نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس إلى مركز طب الأسرة في قرية «ميت النحال»، وراجع سجلات الحضور والانصراف، وتفقد عدداً من أقسام وغرف المركز، مشدداً على ضرورة حسن رعاية المرضى والمترددين.