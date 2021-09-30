سلمى الشماع عن أول راتب حصلت عليه: لم يتجاوز 50 جنيها

كشفت الإعلامية سلمى الشماع، عن أول أجر حصلت عليه في بداية مشوارها العملي، لاسيما أنها عملت في الصحافة والتليفزيون فور تخرجها من الجامعة.

وأوضحت سلمى الشماع، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها حصلت على 45 جنيهًا من مؤسسة «الأهرام»، حيث التحقت بها عندما كانت في عمر التاسعة عشر، وذلك لمدة عامٍ واحد، قائلة: «تتلمذت على يد عمالقة الكُتّاب، الذين تركوا بصمات وعلامات بارزة، مثل نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويحيى حقي وغيرهم».

ووصفت سلمى الشماع نفسها بـ«المحظوظة»، مبررة ذلك بقولها: «تعلمت بطريقة صحيحة وفى وقتٍ قصير، لذلك أعتبر أن الله يُحبنى، كون فتاة فى ريعان شبابها تلتقي بهؤلاء العمالقة، إلا أننى انتقلت بعدها إلى التليفزيون».

«الشماع»: انتقالي إلى التليفزيون صدفة.. وقدمت «الكاميرا هناك»

وأشارت سلمى الشماع إلى فترة انتقالها للتليفزيون المصري، عقب ثورة التصحيح التي أطلقها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 19971، موضحة أنّ الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في انتقالها من عالم الصحافة إلى التليفزيون.

وقالت سلمى الشماع، إنّ «اختياري جاء لتقديم برنامج يحمل اسم الكاميرا هناك، بدلاً من الإعلامية أماني راشد، التي انتقلت برفقة سميرة الكيلاني وآخرين إلى الاستعلامات، بعد هذه الثورة، إذ إنني دخلت المبنى، بعد عملية التنقيح، ضمن دفعة جديدة، منهم فريدة الزمر وعصمت شفيق وغيرهما».

وأضافت سلمى الشماع، أنّ أول أجر حصلت عليه من التليفزيون المصري، كان 17 جنيهًا، قائلة: «كنت أقضي أكثر من 24 ساعة متواصلة داخل الاستديو، ورغم إنّ الراتب كان أقل من الذي كنت أتقاضاه خلال فترة عملي في الصحافة، إلى أنني لم أنني لم أتردد لحظة فى خوض هذه التجربة، بسبب حبى الشديد للشاشة».

وأشارت سلمى الشماع، إلى أنها عملت في إذاعة «مونت كارلو»، لمدة 7 أعوام تقريبًا، وذلك منذ عام 1978، قائلة: « الإذاعة حققت نسبة استماع ضخمة طوال فترة عملى بها».