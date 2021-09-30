تدريب خريجي «المنصورة» على أساليب التدريس الحديثة ضمن برنامج «The teacher»

اختتمت المرحلة الأولي من فعاليات برنامج تدريب تنمية مهارات التدريس الحديثة بجامعة المنصورة « The Teacher» تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبدعم الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب والدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية.

تدريب خريجي كليات التربية والآداب

كان المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة، قد نظم هذا البرنامج بالتعاون مع مدارس الدلتا الأمريكية، واستهدف التدريب إعداد كوادر من خريجي كليات التربية والآداب، للعمل وفق منظومة التدريس الحديثة في ظل تفعيل منظومة التدريس المبني على المهارات ومنظومة التعليم الإلكتروني.

القدرة على التفاعل والتدريس أون لاين

شهد البرنامج التدريبي عدة مراحل بداية من اختيار المتدربين وفق اختبار الجدارات والمبني على إيجاد حلول للمواقف التدريسية المختلفة، مرورا بقياس المستوي المهاري لإجادة اللغة الإنجليزية، حيث يتضمن التدريب تسليط الضوء على استراتيجيات التدريس الحديثة وما يرتبط بها من طرق التقييم والمتابعة، إلي جانب آليات المشاركة والتفاعل والتدريس أونلاين.

تنمية مهارات خريج كلية الآداب

وقال الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب إن هذه الدورات وما يماثلها، ثمرة من ثمرات التعاون الدائم والمستمر والمشترك بين قطاعات ووحدات ومراكز جامعة المنصورة ومؤسسات المجتمع المدني، وهو تعاون يهدف بشكل مباشر إلى تنمية وتطوير مهارات خريج كلية الآداب وإعداده للمنافسة الجادة في سوق العمل والارتقاء بأدائه ورفع كفاءته ومهارته، وفتح قنوات للتواصل مع الخريج لتوفير فرص العمل المناسبة له في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من أجل بناء خريج متكامل معتز بذاته وبوطنه ومستنير ومسؤول ومبدع وقادر على التعامل التنافسي مع الكيانات إقليميا وعالميا.

إعداد المعلم الدولي

وأشار الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية على أهمية تلك البرامج وضرورتها العصرية وقدرتها على تمكين الطالب والمعلم من مقومات الاحترافية المهنية، ومتطلبات إعداد المعلم الدولي مما يسهم في إثراء الجدارات العلمية والقيادية والفنية والتصورية والشخصية والإنسانية الواجب تمكين الطالب المعلم منها، وحاجة سوق العمل المحلي والدولي إليها.

وقال الدكتور أسامة أبو النصر مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، أن جامعة المنصورة هذا الصرح العظيم دائما ما تفتح أبوابها لأصحاب المؤسسات وخبراء سوق العمل، لبناء نموذج حقيقي للتعاون قادر علي تطوير قدرات الشباب، بما يتماشى مع متطلبات رؤية مصر 2030

التدريب من أجل التوظيف

وأوضح أن نموذج التعاون مع مدارس الدلتا في ظل ما نلمسه من تغيير حقيقي علي المستوي المهاري والسلوكي للمتدربين هو انطلاق لسلسلة من الشراكات المبنية علي استراتيجية التدريب من أجل التوظيف، كما نرحب دائما بالشراكات مع المؤسسات الفاعلة في سوق العمل في مختلف القطاعات لتنفيذ برامج مماثلة.

وأكدت أسماء ربيع المدير التنفيذي لمدارس الدلتا الأمريكية، أن نموذج التعاون يأتي انطلاقا من المسئولية المجتمعية لمؤسسة الدلتا للتعليم، وأن برنامج التدريب هو خلاصة الممارسات الفعلية لخبراء قطاع التدريس في المدارس وفق متطلبات استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

يُذكر أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج داخل المدارس خلال شهر أكتوبر 2021