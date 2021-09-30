تعرف على موعد عرض مسلسل أخوتي

يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن موعد عرض مسلسل أخوتي، كونه يُعد من أبرز المسلسلات التركية لعام 2021، التي جرى إنتاجها، إذ استطاع تحقيق نجاحًا كبيرًا سواء في تركيا أو في الوطن العربي.

ويأتي موعد عرض مسلسل أخوتي، على قناه أي تي في التركية، والتي استطاعت الحصول على حقوق بث مسلسل أخوتي، إذ يجرى عرضه كل يوم سبت من كل أسبوع، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتقدر الحلقة حوالي ساعتين.

موعد عرض مسلسل أخوتي على قناه أي تي في التركية

مسلسل أخوتي اسمه الرسمي باللغة التركية Kardeşlerim، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الدرامية، ويتكون من جزئين، إذ عُرض الجزء الأول على مدار 18 حلقة، فيما عُرض من الجزء الثاني ثلاث حلقات حتى الآن.

قصة مسلسل أخوتي.. أحداث مثيرة

تدور أحداث مسلسل أخوتي حول قصة أربعة إخوة ولدوا في وسط عائلة فقيرة تكافح من أجل الحصول على لقمة العيش للبقاء على قيد الحياة، وكان الإخوة الأربعة في غاية السعادة رغم الفقر، لأنهم يعيشون مع والدهم في وسط عائلي دافئ، فهم يعملون لمساعدة بعضهم البعض، ولكن مع مرور الوقت قد فقدوا والدهم، الأمر الذي نغص عيشهم، وجعل حياتهم ضنكة، فلم يستطيعوا تحمل خسارة والدهم، فهو السند الحقيقي لهم في هذه الحياة.

أبطال مسلسل أخوتي

ويشارك في التمثيل مسلسل اخوتي سيليل نالككان، خالد أوزغور ساري، خالد أوزغور ساري، أهو ياجتو، فاديك سيفين أتاسوي، سيميج سلجوق، يجيت كوتشاك، أيلين أكبينار، سو بورسو كوسكون، شيان سميك، داملا سو ايكيزوغلو، جوزدي توركر، أونور سيت ياران، كان سيفي، ميليس مينكاري.