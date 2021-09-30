تخفيض تنسيق القبول بـ20 مدرسة ثانوية فنية في بني سويف

وافق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي شملت 12 مدرسة صناعية، و6 مدارس للتعليم التجاري، و2 مدرسة للتعليم الزراعي.

جاء قرار محافظ بني سويف بتخفيض تنسيق القبول بهذه المدارس الفنية، بناءً على مذكرة مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد دراسة أعداد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني، وعدم تحقيق المستهدف من الأعداد ببعض المدارس، وحرصاً على الصالح العام، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية الفنية بمدارس المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أن هذا القرار يشمل 20 مدرسة للتعليم الفني وهي كالتالي:

تخفيض الحد الأدني للقبول بـ6 مدارس للتعليم الصناعي بإدارة تعليم بني سويف وهي:

- مدرسة الشهيد محمد صفوت المتقدمة 5 سنوات، من 230 إلى 220 درجة.

- مدرسة بني سويف الكهربائية العسكرية، من 225 إلى 220 درجة.

- مدرسة بني سويف المعمارية، من 185 إلى 180 درجة.

- مدرسة إبشنا الفنية بنات، من 205 درجات إلى 195 درجة.

مدرسة بني سويف الزخرفية، من 200 درجة إلى 180 درجة.

مدرسة باروط الفنية بنات ( من 200 درجة إلى 195 درجة ).

كما يشمل القرار تخفيض الحد الادني للقبول بـ3 مدارس صناعية بإدارة ببا التعليمية وهي:

- مدرسة ببا الصناعية بنين، من 195 إلى 190 درجة.

- مدرسة ببا الفنية بنات، من 200 إلى 195 درجة.

- مدرسة الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات، بقمبش، من 175 إلى 170 درجة.

كما يشمل القرار تخفيض الحد الادني للقبول بـ3 مدارس صناعية بإدارة الفشن التعليمية وهي:

- مدرسة الفشن الفنية بنات، من 185 إلى 180 درجة.

- مدرسة الفنت الفنية بنات، من 185 إلى 180 درجة.

مدرسة الفشن الصناعية العسكرية، من 185 إلى 180 درجة.

كما يشمل القرار تخفيض الحد الأدني للقبول بـ6 مدارس للتعليم التجاري وهي:

- مدرسة التجارة المتقدمة، 5 سنوات، إدارة تعليم بني سويف، من 225 درجة إلى 220 درجة.

- مدرسة إهناسيا الخضراء التجارية، إدارة تعليم بني سويف، من 145 إلى 140 درجة.

- مدرسة الشهيد عيد محمد سعد التجارية بأبوصير، إدارة تعلم الوسطى، من 170 إلى 140 درجة.

- مدرسة الواسطى التجارية للبنات، من 155 إلى 145 درجة.

- مدرسة اشمنت التجارية للبنات، إدارة تعليم ناصر، من 150 إلى 140 درجة.

- مدرسة سمسطا التجارية للبنات، من 145 إلى 140 درجة.

كما يشمل القرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدرستين للتعليم الزراعي وهي:

- مدرسة الواسطى الثانوية الزراعية، من 175 إلى 160 درجة

- مدرسة الفشن الثانوية الزراعية، من 160 إلى 150 درجة.