متحدث الوزراء: شراء 2500 سيارة إسعاف ألمانية بـ3 مليار جنيه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء طالب بإزالة التعديات على الأراضي طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يجرى التركيز لإزالة التعديات على النيل والترع الرئيسية وكذلك التعديات التي ليست على أماكن سكانية، من أجل إعطاء فرصة للسكان لتغيير أماكنهم، لأنه لا مفر من إزالة التعديات خلال 6 أشهر، وفقا للتوجيهات الرئاسية مطالبا من يسكن بشكل متعدي على نهر النيل بالمغادرة.

دور هيئة المساحة العسكرية في متابعة التعديات على أراضي الدولة

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن التعديات تجرى متابعتها من خلال التكنولوجيا الحديثة وطائرات التصوير عن بعد من خلال هيئة المساحة العسكرية، مبينا أن الدولة تقيس الأداء كل فترة للتأكد من إزالة التعديات، مشيرا إلى أن الدولة لديها صور للتعديات، وتجرى إزالتها مع مراجعة كل المحافظات الفترة المقبلة.

«الوزراء»: تغليظ العقوبة على المتعدين أمر وارد

وأشار المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إلى أن تغليظ العقوبة على المتعدين على أراضي الدولة أمر وارد، لأن ثروات مصر يجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تدفع الكثير لاستصلاح الفدادين التي جرى التعدي عليها، ويشتمل الأمر إزالة الدعم من التموين كما أشار الرئيس السيسي.

نادر سعد: شراء مصر سيارات إسعاف جديدة لخدمة الريف المصري

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع القرى التي تجرى بها مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، زاروا ألمانيا من أجل شراء 2500 سيارة إسعاف تقدم خدمات متنقلة بقيمة 3 مليار جنيه في الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، وستستقبل مصرمنها 1525 سيارة العام المقبل والباقي في 2023.