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افتتاح جامع «الطنبغا المارداني» بعد ترميمه بحضور جمعة والعناني وعبدالعال

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الوطن
09:32 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
محافظ القاهرة يشهد حفل افتتاح جامع الطنبغا المارداني بعد ترميمه

محافظ القاهرة يشهد حفل افتتاح جامع الطنبغا المارداني بعد ترميمه

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامه د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود. خالد العناني وزير الآثار بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم جامع «الطنبغا المارداني» بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

الترميم يشمل والمئذنة والمحراب

يقع المسجد في شارع «التبانة» بالدرب الأحمر بحي وسط القاهرة، وبدأ إنشائه عام 738 هجرية وشملت أعمال الترميم السطح والمئذنة والواجهات والمحراب والرخام ونافورة الوضوء بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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