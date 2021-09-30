المفتي: لا يجوز تجسيد الصحابة في الدراما مهما بلغت براعة الممثل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تعليقا على مسألة ظهور الصحابة في الدراما، إن الفتوى مستقرة على أن الرسول قال عن الصحابة «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»، ولذلك فإنه حتى التصرفات الحياتية من الرسول وصحابته، بها تشريع للأمة، وبناء على ذلك، هل يمكن أن يقوم ممثل ما، مهما كانت براعته بنفس سلوكهم؟ هذا صعب في الحقيقة، فضلًا عن المكانة الكبيرة للصحابة، وربما القائم بإبراز هذه الشخصية قد لا يقوى على ذلك.

منع تجسيد الصحابة في الدراما

وأضاف «علام»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، أن الفتوى مستقرة على المنع، ولكن بعض الدول أباحت ذلك بفعل الفضاء الإلكتروني، وأصبح مستطاع التداول، خاصة أن العالم أصبح وكأنه موجودًا في غرفة واحدة من خلال استخدام الهاتف، ولكن هذا لا يعني أن كل ما نراه في الهاتف يصبح مشروعًا بمجرد التداول، مشددًا: «الفتوى مستقرة على منع ظهور الصحابة والمبشرين بالجنة والخلفاء الراشدين والأنبياء، من الظهور والتمثيل في الأعمال الدرامية لقدسية بعض الأشخاص، ولعدم تعرض شخصياتهم لتصور عقلي على غير الحقيقة».

وشدد مفتي الجمهورية، على أن كلمة «القدسية» لا يُقصد بها أن الصحابة معصومون من الخطأ وهم معرضون للخطأ، ولكن يجب تبجيلهم وإجلالهم كثيرًا.

التبرع لـ«حياة كريمة»

أما عن المشروعات التي تنفذها الدولة، فقال المفتي: لم نجد مشروعًا مس حياة المواطنين مثلما وجدنا في مشروع حياة كريمة، فهو مشروع مسلكه حميد ويجوز التبرع له؛ كونه مشروعًا موجَّهًا إلى الفقراء وإلى النفع المشترك ودعم القرى الفقيرة؛ ومن ثم ينسحب عليه ما ينسحب على مصارف الزكاة، ويجوز التبرع له.