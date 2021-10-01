مصرع 3 وإصابة شقيقين نتيجة انقلاب ملاكي في ترعة بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في إحدى الترع على طريق قرية «زهرة البحرية»، التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وحفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض لمتابعة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور يفيد باستقبال المستشفى جثة 3 أشخاص، إضافة إلى اثنين آخرين مصابين بجروح وكدمات بأنحاء، نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة في ترعة زهرة القبلية التابعة لذات المركز.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل «محمد كمال بسيوني»، 37 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقه «مصطفى كمال بسيوني»، 27 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى

فيما لقيت «إيمان سمارة لبدة»، 20 سنة، مصرعها، و«نورا محمد إبراهيم ناصف»، 22 سنة، و«محمد مصطفى كمال بسيوني»، وجرى نقل جثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض لمتابعة التحقيقات.

تفحم طفلين في حريق بحظيرة ماشية بإيتاي البارود

وفي سياق آخر، لقى طفلان مصرعهما مساء أمس، إثر اشتعال النيران داخل حظيرة للمواشي بمنطقة الملقة التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، وتلقى مدير الأمن إخطاراً بالحادث من مركز شرطة إيتاي البارود، وجرى التحفظ على جثتي الطفلين داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، التي تباشر التحقيقات.