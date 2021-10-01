إنشاء منطقة للصناعات الحرفية ومحطات تحلية في مطروح

أعلن المهندس حسين السنيني، مدير عام إدارة تنمية القرية في محافظة مطروح، تقديم 7 مقترحات جديدة إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووافق عليها وجميعها تخدم أبناء مطروح، وتخدم الشباب لتوفير فرص عمل جديدة لهم، وتساهم في التنمية الزراعية والصناعية، وتقديم خدمات للمواطنين، في بعض القرى والمدن بنطاق محافظة مطروح.

محافظ مطروح يصدق على إنشاء منطقة حرفية

وقال مدير إدارة تنمية القرية بمحافظة مطروح، أمس الخميس، إن محافظ مطروح صدق على المقترحات وهي كالتالي:

- تفعيل وإنشاء منطقة الصناعات الحرفية بمدينة مرسى مطروح لتوفير فرص العمل للشباب والحرفين.

- إنشاء محطات تحلية مياه جوفية قدره «50 مترا مكعبا / في اليوم - 100 متر مكعب» تقام في التجمعات الجنوبية لخدمة المواطنين لتوفير المياه.

- تدعيم صندوق الثروة الحيوانية لتقديم قروض ميسرة لمربي الثروة الحيوانية.

- فتح فصل ثانوي بمركز سيوة لمكافحة آفات النخيل والزيتون.

- فتح فصل ثانوي رياضي لتميز أبناء سيوة في الرياضة، خاصة ألعاب القوى ويكون مقره مركز شباب سيوة.

- فتح فصل ثانوي للصناعات الحرفية، ويكون مقره مركز الصناعات الحرفية للجريد والفضة والملح في سيوة.

- فتح فصل للاستزراع السمكي ويكون مقره السلوم.

- فتح فصل للصناعات الزراعية والحرفية بقرى البنجر في مركز ومدينة الحمام.

بدء تنفيذ المقترحات بمدن مطروح

وأضاف مدير إدارة تنمية القرية بمحافظة مطروح، في تصريح لـ«الوطن»، أن محافظ مطروح تتبنى جميع الأفكار والمقترحات وبدأت المحافظة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، ودخلت مقترحات الخاصة بسيوة حيز التنفيذ بالفعل بالتعاون مع العميد عصام عبدالغنى رئيس مدينة سيوة، وتواصلت مع مسؤولين في وزارة الزراعة والتربية والتعليم، وجارٍ تشغيل فصل مكافحة آفات النخيل والزيتون في سيوة، ما يخدم الزراعي والذي يعتمد عليه اقتصاد سيوة بنسبة كبيرة.

وأوضح مدير إدارة تنمية القرية بمحافظة مطروح أن المحافظ يدعم الأفكار الجديدة التي تساهم في دفع عجلة التنمية إلى الأمام، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مطروح.