نيللي كريم تفاجئ زوجها على الهواء: «معرفش طلعت منين؟» (فيديو)

فاجأت الفنانة نيللي كريم زوجها، لاعب الإسكواش هشام عاشور، بدخولها ستديو برنامج «معكم منى الشاذلي»، وسط حالة من ذهول زوجها وشقيقه، لاعب الإسكواش رامي عاشور، لتعلق الإعلامية منى الشاذلي مقدمة البرنامج قائلة: «نيللي جايالك يا هشام».

هشام: معرفش طلعت نيللي منين

وأضاف «عاشور»، خلال لقاء مع شقيقه «رامي»، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، «أنا والله ذهلت، مش تمثيلية، أنا مش مصدق ومعرفش طلعت نيللي منين».

وكشفت الإعلامية منى الشاذلي كواليس المفاجأة، قائلة إن الفنانة نيللي كريم كانت تشاهد الحلقة من خلال غرفة التحكم، فقاطعتها نيللي، قائلة «أنا مش متعودة آجي لمنى كدة من غير حاجة، لازم يبقى عندي إما مسلسل أو فيلم أو عمل أو رمضان أو مهرجان، مش متعودة أجيلك في الخفيف، مكنتش أتوقع هشام ورامي كارثة للدرجة دي».

قصة تعارف نيللي وهشام عاشور

كما كشفت الفنانة نيللي كريم، عن قصة تعارفها مع شقيق زوجها هشام عاشور، قائلة إنها كانت تعرف «رامي» قبل «هشام»، فكان وقتها أصدر أغنية جديدة، وكان وقتها صديق صديقتها «إنجي»، لافتة إلى أنها اختارت له أول أغنية يطرحها، «قولتله متنزلش أي حاجة ونزل دي، دي أول أغنية تنزل، نزل (النار القايدة) بالرغم أنه كان متمسك بكذا أغنية».

وكان هشام عاشور ظهر في شهر رمضان الماضي لأول مرة من خلال مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا، وباسل خياط، وجسد شخصية ضابط شرطة.

وعن إمكانية اتجاه هشام عاشور للغناء، خصوصًا أنه ظهر في مقاطع فيديو وهو يغني، قالت نيللي كريم «هو بيغني آه بس ليا أنا، لكن مش في دماغه إنه يغني».

وأشارت إلى أن زوجها هشام عاشور، ساهم في تغيير أشياء كثيرة في نظام حياتها، منها مشاركته تدريباته الرياضية التي يبدأها في الساعة الثامنة صباحًا بشكل مستمر.