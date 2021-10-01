التحريات: صفوان ثابت كلف مساعده بتسخير أموال شركته لدعم الإرهاب

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني عن مفاجأة في مخطط صفوان ثابت ، لإعادة إحياء أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أوضحت أنه تقابل مع ذراعه اليمني «يحيي مهران» في المحكمة أثناء جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية المحبوس فيها بدعم الإخوان ، وكلفه بتسخير أموال شركته في دعم أنشطة الإخوان وتوفير كل ما تحتاجه من أجل الظهور مجددًا في ممارسة أعمال إرهابية تستهدف النيل من استقرار الوطن.

3 ساعات من البحث كشفت خزائن صفوان ثابت السرية

وأفادت تحريات الأمن الوطني، أن صفوان ثابت قدم دعمًا ماليًا ضخمًا بلغ 8 ملايين و400 ألف دولار لأنشطة دعم الإرهاب وأن ذراعه اليمني «يحيي مهران» تسلم تلك المبالغ وكان يخفيها داخل خزائن سرية بغرفة في شقة بحدائق الأهرام، تمهيدًا للبدء في توزيعها على مجموعة من أنشطة الجماعة الإرهابية، وأن أجهزة الأمن رصدت تحركات 174مهران» وداهمت الشقة وبتفتيشها لمدة 3 ساعات كانت المفاجأة الوصول إلى الخزائن السرية التي كانت تحوى تلك المبالغ الضخمة.

مخطط دعم الإخوان يديره صفوان ثابت من السجن

وأوضحت تحريات المباحث، أن صفوان ثابت يدعم جماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات وأن جهات الأمن أقامت ضده الأدلة، وألقت القبض عليه في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة ودعم أنشطتها بالمال من أجل تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، وبالرغم من وجود صفوان ثابت في السجن إلا أنه كان يخطط من أجل إعادة الأنشطة الإرهابية عن طريق تسخير أموال شركته وهي من كبرى الشركات في الصناعات الغذائية لخدمة ودعم الإخوان.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم «يحيى مهران» وتحفظت على مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار، وأخطرت نيابة أمن الدولة للتحقيق في الواقعة.