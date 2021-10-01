كلية خدمة اجتماعية بكفر الشيخ طريقك للعمل بمحكمة الأسرة و«التضامن»

تعتبر كلية الخدمة الاجتماعية من أهم الكليات الإنسانية والتنموية، حيث تؤهل خريجيها للعمل في مجالات كثيرة منها إخصائي اجتماعي في كافة المؤسسات، كما أن الدراسة بها تتميز بسهولتها وتنتشر كلية الخدمة الاجتماعية في كل جامعات مصر المختلفة، ومنها كلية خدمة اجتماعية بجامعة كفر الشيخ، وتقبل تنسيق المرحلة الثالثة بالثانوية العامة، كما تتميز بتعدد الأقسام بها وتختلف الدراسة فيها حيث يمكن للخريج الحصول على معهد متوسط للخدمة الاجتماعية حال قراره بالدراسة عامين، بينما يحصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية حال استكماله الدراسة لـ4 سنوات.

وتستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن كلية خدمة اجتماعية كفر الشيخ ومحافظات مصر، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

خدمة اجتماعية .. أماكن الكليات

وتتواجد كلية خدمة اجتماعية في الكثير من المحافظات منها كلية خدمة اجتماعية كفر الشيخ، حلوان، الفيوم، بني سويف، بنها ، أسوان ، أسيوط، وتقبل كلية خدمة اجتماعية مجموع يتراوح ما بين 239 لـ253 درجة بمختلف أماكنها، وتستقبل كل عام الآلاف من الطلاب للدراسة بأقسامها وهي قسم خدمة الفرد، قسم خدمة الجماعة، قسم تنظيم المجتمع، قسم التخطيط الاجتماعي، قسم مجالات الخدمة الاجتماعية.

خدمة اجتماعية كفر الشيخ.. مجالات العمل

ويعمل خريجو خدمة اجتماعية كفر الشيخ وخدمات اجتماعية على مستوى محافظات مصر، في الكثير من المجالات منها تخريج إخصائي اجتماعي يعمل بمحكمة الأسرة، ووزارة التضامن، مراكز المرأة المتخصصة، ومراكز ذوي الإعاقة، النوادي، المدارس، المستشفيات، رعاية الشباب، مديريات الشباب والرياضة، مراكز مكافحة المخدرات، ودور الأيتام والمسنين، حيث أن خريجوها يدرسون السلوك الإنساني ويكونوا قادرين على التعامل افيجابي مع فئات المجتمع المختلفة.

خدمة اجتماعية كفر الشيخ.. معاهد المحافظات

كما تضم كلية خدمة اجتماعية الكثير من المعاهد في محافظات مختلفة منها معهد عالي خدمة اجتماعية بالقاهرة، الإسكندرية، دمنهور، كفر الشيخ، كفر صقر بالشرقية، وهذه المعاهد تكون بمصروفات