إزالة 51 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إزالة 51 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة، بقرى مركز البداري، خلال يوم واحد، ضمن حملات الموجة الـ18، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

محافظ أسيوط: إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد المحافظ، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة المباني المخالفة، دون استثناء، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ أن حملات اليوم، أزالت 51 تعديا على أراضي زراعية، بقرى مركز البداري، على مساحة 4212 مترا مربعا مباني، و6 قيراطا و14 سهم أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ18 للإزالات حتى الآن، 472 حالة إزالة، بإجمالي مساحة 31883 متر مربع مباني، و528 فدان و7 قيراط و14 سهم أرض زراعية.

وأشار إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتسليم الأراضي بعد تنفيذ الازالات لجهات الولاية، وقاد أعمال تنفيذ الحملة اليوم الجمعة، محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وقوات الأمن من مديرية أمن أسيوط لتأمين الحملات.

كان محافظ أسيوط، وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الازالة، وفقًا للخطة الموضوعة، لإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة.

تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية

كما كلف المحافظ لجنة من المتابعة الميدانية، بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المعتدين، ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم، والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية، والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية.

كما وجه باستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة ،على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون، معلنا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب «01000623873»، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» على مدار 24 ساعة.