ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة ضربات للتشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة السيارات بعدة محافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام اثنين من العناصر الإجرامية -لهما معلومات جنائية - بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

سرقة 7 سيارات بالإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع بدوائر أقسام (أول المنتزه - باب شرقي - الدخيلة - محرم بك) وأرشدا عن المسروقات (7 سيارات).

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام 7 أشخاص -لأربعة منهم معلومات جنائية- بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتي أمن القاهرة والشرقية، وبحوزتهم (8 مفتاح سيارة مصطنع- دراجة نارية بدون لوحات معدنية- سيارة ربع نقل- مبلغ مالي).

عصابة سيارات الربع نقل بالشرقية

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بدوائر (مركز الزقازيق، أقسام أول وثان الزقازيق، الصالحية الجديدة) وأرشدوا عن المسروقات (6 سيارات ربع نقل) لدى عملائهم.

وأضاف أحد عناصر التشكيل بشرائه سيارة أجرة «ميكروباص - بدون بيانات مجهولة المصدر» من آخر والتصرف فيها بالبيع لـ(سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة) وأمكن ضبطه.. وبمواجهته قرر بعلمه بأن السيارة بدون بيانات ومجهولة المصدر، وأرشد عن سيارة « تحمل لوحات معدنية» وبمواجهته باللوحات المعدنية أقر بعثوره عليها بأحد الشوارع ووضعها على السيارة حتى يتمكن من السير بها، وأرشد أحد المتهمين عن (طبنجة وعدد من الطلقات النارية).

كشف ملابسات واقعة إصابة مزارع بطلق ناري وسرقة سيارته

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات باستقبالها (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية - مصاب بكسر بالساق «ادعاء طلق ناري»)، وبسؤال شقيقه قرر أنه حال سيره رفقة المصاب بسيارة نقل قيادة المُصاب مُحملة برؤوس ماشية بطريق (منيا القمح- بنها) فوجئا بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي أحدهم يحمل سلاحا ناريا (بندقية آلية) باعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة ولدى مقاومة المجني عليه لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا فأحدث إصابته المشار إليها واستولوا على السيارة ورؤوس الماشية.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص -لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديريتي أمن القاهرة والقليوبية، وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائدها، وفي سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح الناري وسيارة ملاكي، وأرشدوا عن (2 رأس ماشية «المُبلغ بسرقتهما»- البندقية الآلية المستخدمة في ارتكاب الواقعة - السيارة المُبلغ بسرقتها- السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مُستأجرة).