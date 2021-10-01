الوجه الآخر لمونيكا بيلوتشي في عيد مولدها الـ 57: طلاقان وعلاقة حب فاشلة

تصدرت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي محركات البحث على الإنترنت، تزامنا مع احتفالها بعيد مولدها الـ 57، أمس الخميس، وبالرغم من تقدمها في العمر إلا أنها مازالت محتفظة بجمالها بصورة تتناسب مع تقدمها في العمر.

ويعتبر الجمهور مونيكا بيلوتشي أيقونة في الجمال تتربع على عرش الأناقة، منذ أن بدأت حياتها كعارضة أزياء وبعد دخولها عالم التمثيل لتأسر العقول بجاذبيتها، وبالرغم من ذلك لم تجد النجمة الإيطالية الحب في حياتها الشخصية، حيث كانت مصير علاقتها في الحب والزواج دائما هي الفشل.

زيجتان في حياة مونيكا بيلوتشي مصيرهما الفشل

تزوجت مونيكا بيلوتشي للمرة الأولى من المصور الإيطالي كلاوديو كارلوس باسو، عام 1990، ولكن الزواج لم يستمر أكثر من 4 سنوات، ليتم الطلاق بعد ذلك، لتدخل بعد ذلك في العلاقة الأطول في حياتها مع الممثل الفرنسي فنسنت كاسل في 1999.

استمر زواج «بيلوتشي» و«كاسل» لما يقرب من 14 عاما، وأنجبا معا «ديفا» في عام 2004، و«ليوني» في عام 2010، وانفصلا في عام 2013.

لا تتحدث مونيكا بيلوتشي كثيرًا عن زواجها الفاشل من كلوديو كارلوس باسو، ولكنها تتحدث عن انفصالها عن والد ابنتيها، فينسينت كاسل، حيث قالت في تصريحات سابقة نشرها موقع «ديلي ميل»: «عندما تزوجت مرتين من قبل، عليك أن تأخذ وقتًا للتفكير في الأمر قبل البدء من جديد، لفهم سبب حدوثه ولماذا انفصلت، دعونا نقول فقط أنني في مرحلة التعلم في الوقت الحالي».

العلاقة الأخيرة لمونيكا بيلوتشي انتهت بعد عامين: «صداقة مدى الحياة»

بينما كانت العلاقة الأخيرة لها بعد طلاقها، في عام 2017 مع النحات الفرنسي وعارض الأزياء السابق نيكولا لوفيفر، والذي يصغرها بـ 17 عاما، ولكن العلاقة لم تستمر لتنتهي في 2019، وفقا لما أعلنته النجمة الإيطالية في مقابلة مع المجلة الفرنسية «F».

وقالت بيلوتشي: «من هذه النقطة فصاعدًا ذهبت علاقتنا في الاتجاه الآخر صداقة مدى الحياة، أنا ونيكولاس نحب بعضنا بالتأكيد، وقد علمني كثيرًا».