النقابة تشارك في حفل تخريج دفعة جديدة بكلية الهندسة بجامعة المستقبل

تلى المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المتحدث الاعلامي لنقابة المهندسين، القَسم الهندسي، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل، وردد الطلاب الخريجون القسم وراءه.

وألقى حشيش كلمة أكد فيها أن الشباب هم رأس مال الدولة الحقيقي والعنصر الفعال والمؤثر في عجلة التنمية.

القَسم الهندسي

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، ثمن حشيش في كلمته إيمان الدولة والقيادة السياسية بالشباب وإتاحة الفرص لهم، مضيفا «أصبحنا الآن نرى قيادات شبابية تتقلد مناصبا في وزارات ومحافظات وشركات كبرى في ظل قيادة سياسية تعي جيدا أهمية إعداد كوادر تسهم في بناء المجتمع المصري».

نقابة المندسين

وشارك المهندس حشيش، في حفل الخريجين، ممثلا عن نقابة المهندسين، وأعرب عن اعتذار المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن الحضور، لسفره خارج البلاد «في مهمه وطنية إقتصادية مع وفد مصري رفيع المستوى» بحسب بيان النقابة.

ودعا المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، الخريجين الجدد لضرورة اقتحام سوق العمل الهندسي، مؤكدا أنهم في المستقبل ستكون منهم قيادات في الدولة، ما بين وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ورؤساء شركات وغيرها.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن المهندس الناجح يجب ألا تقتصر حياته على الحياة المهنية فقط، فلابد أن يكون له دور خدمي ومجتمعي، سواء عمل نقابي أو سياسي أو حزبي أو أي عمل تطوعي بمؤسسات المجتمع المدني المعتمدة، وطالب الخريجين الجدد بضرورة المشاركة في العمل النقابي.

وتابع حشيش «كما نتمني، كمجلس نقابة، أن نراكم جميعا مشاركين بنقابة المهندسين، بيتكم الثاني، والمشاركة في اللجان النقابية واضافة الأراء والأفكار الشبابية البناءة»، مؤكدا أثناء كلمته على أهمية الهندسة في حياتنا، فهي أسلوب حياة ورسالة نؤديها على الأرض.

وأقيم حفل التخرج بدار الأوبرا المصرية، الذي وجه فيها المتحدث الإعلامي الشكر للدكتور هشام عرفات، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، والدكتور سيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة بجامعة المستقبل على دورهم في النهوض بمهنة الهندسة والارتقاء بمستوى خريجي الجامعة.