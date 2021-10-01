تعرف على رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للأفراد والشركات

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر الماضي، قرارا برقم 6167 لسنة 2021، بشأن زيادة رسوم حجز سيارة التوثيق سواء للأفراد أو الشركات، وتستعرض «الوطن» القيمة الكاملة لرسوم حجز سيارة التوثيق.

للأفراد والشركات.. تعرف على رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة

وكشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة، والتي تختلف ما بين الأفراد أو الشركات، حيث ارتفعت الرسوم للأفراد من 500 إلى 1000 جنيه، وهي مصاريف إدارية مقابل قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة المقدمة إلى المواطنين.

وأضاف وزير العدل، أن قيمة الرسوم للشركات فقد ارتفعت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه، وهي مصاريف إدارية مقابل قيمة الخدمات التي تقدمها فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية.

وأشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، في البيان، إلى أنه سيجرى العمل بهذه القرارات بداية من غدٍ السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت وزارة العدل قد تابعت تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية في كافة مكاتب ومقرات الشهر العقاري، وذلك على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يأتي ذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا «كوفيد - 19».

كما شددت وزارة العدل، في بيان سابق لها، على استمرارها في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية متضمنة مراعاة التباعد الاجتماعي، مع ارتداء كافة العاملين والمترددين على جميع المقرات للقناع الواقي «الكمامة»، بالإضافة إلى التطهير الدوري بشكل مستمر في كافة المكاتب على مستوى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين والمواطنين.

وفي سياق آخر، كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أصدر مؤخرا القرارين أرقام 5754 و5766 لسنة 2021، بشأن نقل مقار انعقاد عدد 14 دائرة مدنية وجنائية بمحافظة البحيرة، إلى مقر جديد آخر في طريق النصر في منطقة أرض السلخانة.