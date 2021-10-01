خريطة الوصول إلى معرض القاهرة الدولي والقطاعات المشاركة به

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 30 سبتمبر ويستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات Egypt Expo & Convention Authority بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بحضور سفراء دول المملكة العربية السعودية وباراجواي وجورجيا وباكستان والاكوادور ولبنان الى جانب سفراء الدول المشاركة بالمعرض.

وترصد «الوطن» بعد افتتاح معرض القاهرة الدولي، خريطة الوصول إليه، مكان إقامة المعرض، آخر موعد، أهم القطاعات المشاركة في المعرض، الخدمات والتسهيلات المقدمة للزوار، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي الفاعليات والمعارض على مدار الساعة.

مكان معرض القاهرة الدولي

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أمس، افتتاح معرض القاهرة الدولي، في دورته الـ54، التي تستمر حتى 8 أكتوبر 2021 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر أمام مسجد ال رشدان، وبجوار الاستاد.

خريطة الوصول لمعرض القاهرة الدولي

ويمكن الوصول إلى المعرض من خلال الدخول على اللوكيشن الخاص بالمعرض من خلال الرابط التالي:

أهم الدول المشاركة في معرض القاهرة الدولي

ولفتت جامع، إلى أن المعرض يُقام هذا العام على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة 7 دول تشمل المملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسودان وفيتنام وسريلانكا وأوغندا، بالإضافة إلى دولة العراق، التي تُشارك كضيف شرف الدورة الـ54 للمعرض، مشيرة إلى أن المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية، التي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات، بالإضافة إلى منتجات عدد من الجهات الحكومية.

الجهات الحكومية المشاركة في معرض القاهرة الدولي

ـ القابضة للصناعات الكيماوية.

ـ القابضة للصناعات الغذائية.

ـ جهاز المشروعات الصغيرة.

ـ الاتحاد التعاوني الإنتاجي.

أهم القطاعات المشاركة في معرض القاهرة الدولي

ـ قطاع الصناعات الهندسية (الأجهزة الكهربائية).

ـ القطاع الغذائي.

ـ قطاع المراتب والمفروشات.

ـ قطاع الملابس الجاهزة.

ـ قطاع الأدوات المنزلية.

ـ قطاع الأثاث.

ـ بالإضافة إلى عدد من القطاعات المتنوعة.