رابط إعلان نتيجة المقبولين للسكن بالمدن الجامعية للأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، وأكد أنه سيجري نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين بالمدينة الجامعية تباعا، وهي النتيجة التي كانت محل اهتمام لطلاب الأزهر.

نتيجة تنسيق المدن الجامعية

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من الرابط.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وجه بإعلان جميع الأسماء المنطبقة عليها الشروط للسكن بالمدن الجامعية.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة الأزهر، للمدينة الجامعية بمدينة نصر، للتأكد من جاهزيتها للتسكين، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022

اختبارات القدرات بالمراكز الإلكترونية

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير اختبارات القدرات بمراكز الاختبارات الإلكترونية، موضحا أنه سيجري إعلان جميع الأسماء المنطبقة عليها الشروط للسكن بالمدن الجامعية تباعا حيث تعلن أسماء الطالبات أولا ثم أسماء الطلاب.

من جانبه، ناشد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة، بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة أن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

بداية العام الدراسي بجامعة الأزهر

ويبدأ العام الدراسي بجامعة الأزهر وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021، لكليات جامعة الأزهر، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن تكون نهاية الفصل الدراسي الأول الخميس 13 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، السبت الموافق 15 يناير المقبل، كما يجوز البدء مبكرا وفقا للفترة الامتحانية حسب كل كلية، على أن تنتهي الامتحانات في 3 فبراير 2022.

وستبدأ إجازة نصف العام من السبت الموافق 5 فبراير المقبل، حتى الخميس 17 من الشهر ذاته.

أما الفصل الدراسي الثاني، فتبدأ الدراسة فيه يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل، وستستمر مدة الدراسة 14 أسبوعا، وستكون نهايته يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

وستكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 11 يونيو 2022، على أن تنتهي في 30 من الشهر ذاته.