فيفي عبده: بحب الهضبة والعندليب وكل اللي في الساحة فرسان أحلامي

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تحب سماع أغاني المهرجانات: «كلامها حراق ولذيذ وصغير»، لافتة إلى أن أغاني المهرجانات تشبه المونولوج قديما: «إسماعيل ياسين كان بيقول كلام حراق بس بيقوله بابتسامة».

عندي جمهور كبير في أوروبا

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج «مع الفارس»، المذاع على قناة «الرشيد»، ويقدمه الإعلامي نزار الفارس، اليوم الجمعة، أن لديها جمهور كبير للغاية في أوروبا، نظرا لأنها تدرب الفتيات على الرقص الشرقي في كل أنحاء العالم: «بحب كل البلاد العربية، وبرقص على كل رقصات البلاد العربية، لأن السعودية لها طريقة للرقص، والعراق لها طريقة، كل دولة لها رقصها».

وتحدثت فيفي عبده، عن مقابلتها للمطرب كاظم الساهر، في القاهرة، قائلة: «كاظم أول لما جه مصر اتعرفت عليه مع أصدقائي، وهو إنسان خلوق ومحترم، وفنان جميل وعاشق للمرأة، ورقصت له على أغنية لا يمكن حد يصدق إني رقصت عليها، كلها لطم، وهي أغنية عراقية».

فرسان أحلامي كتير جدا

ولفتت إلى أن الفنان رشدي أباظة، من فرسان أحلامها، حيث يتسم بالوسامة والرجولة، ومن المطربين عبدالحليم حافظ: «عينيه جذابة وبتتكلم»، وبالنسبة للشباب الفنان عمرو دياب: «كل اللي موجودين في الساحة فرسان أحلامي، فرسان أحلامي كتير جدا».

وأشارت إلى أن كل راقصة شرقية لها شخصيتها، قائلة: «فيه دنيا بترقص وليها وضعها وشخصيتها، وفيه لوسي بترقص ولها وضعها وطريقتها، وأنا كفيفي عبده ليا وضعي وطريقتي، كل واحد له طريقته، والأجانب إحنا اللي معلمينهم».

وكشفت عن تعرضها للمعاكسة من الكثيرين، قائلة: «أنا بتعاكس من طوب الأرض، من كتر ما بيحبني طوب الأرض، الطفل بيقول لمامته عاوز أسلم عليها عاوز اسمع صوتها أكلمها وده كله حب، ربنا حبب فيا خلقه، وكل الأجيال بتحبني».