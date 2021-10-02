فوز قائمة طارق عبد الهادي بانتخابات جزيرة الورد بالمنصورة (صور)

فازت قائمة المحاسب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بجميع مقاعد مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، في الدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2025، وذلك حسبما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة، برئاسة المستشار عادل عبد العال زين العابدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، وعضوية كلاً من المستشارين محمد العزب، وشاكر عبد الستار مصطفى وأحمد راشد، نواب رئيس هيئة قضايا الدولة.

طارق عبد الهادي نائبا لرئيس مجلس الإدارة

وفاز بمقعد رئيس مجلس الإدارة، النائب طارق محمد أحمد عبد الهادي، بعدما حصل على 7915 صوتا، بينما حصل منافسه مجدي إبراهيم علي زغلي، على 695 صوتًا.

وجاءت النتائج على النحو التالي: من له حق حضور الجمعية العمومية 29836، وإجمالي البطاقات المستخدمة داخل لجان التصويت 8857، وعدد الذين قاموا بتوقعيهم بكشوف اللجان 8857، وإجمالي الأصوات اللذين أدلوا بأصواتهم على مقعد رئيس مجلس الإدارة 8857 وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 8574، والأصوات الباطلة 283.

8857 عضوا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات

وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فوق 35 سنة، 8857 عضوا، وبلغ عدد عدد الأصوات الصحيحة 8023 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 834 صوتا، وفاز بالمقاعد كل من: شريف المزاحي، شادي المهدى، محمد فؤاد عبد الله، محمد سعد، هشام عبد المقصود، ابراهيم مصطفي عبد المجيد، بإجمالي أصوات 6733، و7339، و7535، و6903، 7032، و2431، و3020، و6820 صوتاً، على التوالي.

وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة تحت 35 سنة، 8857 عضواً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 8416 صوتا، والباطلة 441 صوتا، وفاز بالمقاعد كل من: أحمد نادر قطب، وأيمن أشرف زكي وحسام نور الدين ، وعاطف الجمل، وعمر علي، و محمد عتمان، ومحمد ماهر 2493، 4440، 5471، 4156، 3967، 1291، 3061 صوتاً، على التوالي.

وحصد حاتم عبد الرحيم بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، وفاز بمنصب أمين الصندوق يوسف مجاهد، وأجريت انتخابات نادي جزيرة الورد داخل الخيمة المكيفة التي أعدتها إدارة النادي، وضمت 44 لجنة، تحت إشراف قضائي كامل من 50 مستشاراً، فضلا عن اللجنة الأولمبية وإدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.