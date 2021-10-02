في ذكرى اعتماده شعارا لمصر.. تعرف على أشكال النسر على مر العصور

يصادف اليوم الثاني من أكتوبر اعتماد مجلس الشعب «النسر» الشعار الرسمي لجمهورية مصر العربية، وكان ذلك عام 1984، وتعرض الشعار لتعديلات متعددة على مر التاريخ نعرضها بين هذه السطور.

أشكال الشعار على مر العصور

يعتبر النسر الأحمر في عهد الدولة الأيوبية التي أسسها صلاح الدين الأيوبي بعد القضاء على الدولة الفاطمية، هو أول شعار لمصر، وكان هذا الشعار يرمز إلى القوة والانتصار على الأعداء، خصوصا عندما كانت مصر تحارب الصليبيين في ذلك العهد.

وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر تم تغير الشعر إلى نسر ينظر إلى جهة اليمين وفي وسطه على خلفية خضراء هلال وثلاث نجوم، وكان هذا هو الشعار الثاني لمصر .

وشهد عصر الوحدة مع سوريا ظهور الشعار الثالث لمصر، وكان نسرا وسطه نجمتان، حيث يمثل النسر القوة والاتحاد، والنجمتان يمثلان مصر وسوريا.

يعتبر الشعار الحالي لجمهورية مصر العربية هو شعار مستخدم منذ قيام الاتحاد بين مصر وسوريا وليبيا، وكان رمزا للقوة، وبعد تفكك الاتحاد اتخذته مصر شعارا لها، كما اتخذته مصر وليبيا شعارا لهما أيضا، وفي عام 1984 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تم اعتماده شعارا رسميا لمصر.

القانون ينص على النسر

ونص القانون المصري على أن أي شعر لمصر هو نسر زخرفي مضموم الجناحين، يتوسط صدره درع عليه علم مصر، حيث يرمز النسر إلى الانتصارات العربية، وينظر النسر ناحية يمينه للدلالة على الأخذ باليمين أو التيمن وهو مرفوع الرأس.