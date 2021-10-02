شنطة صفوان ثابت داخلها 8 ملايين دولار.. سر الخزينة السرية لدعم الإخوان

لا تزال شنطة صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن فجرت وزارة الداخلية مفاجأة برصد مخطط ضخم كان يعده صفوان ثابت من داخل السجن، لتسخير أموال شركة جهينة لدعم أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي، وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على يحيى مهران الذراع اليمني لصفوان ثابت، ورصدت أن صفوان ثابت قدم دعمًا ماليًا ضخمًا بلغ 8 ملايين و400 ألف دولار لأنشطة دعم الإرهاب وأن «مهران» تسلم تلك المبالغ وكان يخفيها داخل خزائن سرية بغرفة في شقة بحدائق الأهرام.

مقابلة ثابت مع ذراعه اليمنى يحيي مهران

وأكدت تحريات الأمن الوطني، أن يحيي مهران تقابل مع صفوان ثابت داخل المحكمة وقت جلسة تجديد حبس الأخير على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة محظورة ودعهما بالمال، وكلفه بأن يأخذ بعض أموال جهينة من أجل إعادة إحياء أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي، وبالفعل بدأ «مهران» في تنفيذ التكليف الخاص من رئيسه «صفوان» حتى جمع مبلغًا ماليًا كبيرًا وكان يخفيه داخل خزائن سرية، تمهيدًا للتواصل مع مسئولي الإخوان، لتوزيع تلك المبالغ على عمليات تدعم الإرهاب وأنشطة الإعلان المختلفة التي تستهدف النيل من الدولة.

مخطط صفوان ثابت لدعم «الإرهابية»

وقد تمكنت أجهزة الأمن من مداهمة شقة يحيي مهران في حدائق الأهرام وعثر بداخلها على خزائن سرية داخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار وتم التحفظ على تلك الأموال والقبض على «مهران» وإحالته إلى نيابة أمن الدولة، وتعد تلك القضية هي الثانية المتهم فيها صفوان ثابت بدعم جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن ألقت القبض عليه في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة ودعم أنشطتها بالمال من أجل تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة.