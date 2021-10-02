رابط نتائج السادس إعدادي 2021 بالعراق.. احصل عليها إلكترونيا

يبحث كثيرون عن رابط نتائج السادس إعدادي 2021 بالعراق، إذ أعلنت وزارة التربية بالعراق أن النتائج ستظهر على الموقع لرسمي خلال ساعات قليلة بعد أن تُعتمد رسميا، حتى يتم إتاحتها للطلاب الراغبين في الحصول على النتائج الخاصة بهم إلكترونيا، على أن يتم ذلك بعد رصد وتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع محافظات دولة العراق.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على رابط نتائج السادس إعدادي 2021 بـ العراق، وفق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة كالتالي:

رابط نتائج السادس إعدادي 2021 بالعراق

- يستطيع طلاب السادس الإعدادي الحصول على النتائج الخاصة بهم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي من هنا.

- بعد ذلك يقوم الطالب باختيار اللينك الخاص بالاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2021 في العراق.

- ثم يقوم طلاب السادس الإعدادي الراغبين في معرفة النتيجة الخاصة بهم باختيار وتحديد النتائج للسادس الإعدادي بالدور الأول.

- وتظهر أمام الطلاب صفحة يجب عليه إدخال البيانات الخاصة به فيها، وتشمل تلك البيانات الاسم، ورقم الجلوس، وبعض من البيانات الأخرى التي تخص الإدارة التعليمية التابع لها.

- يقوم الطالب بعد ذلك بملء البيانات الخاصة به والمطلوب إدخالها ثم يضغط على «استعلام»، حتى تظهر للطالب النتيجة الخاصة به.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة السادس الإعدادي الخاصة بهم إلكترونيا، وذلك عند اعتمادها وإعلانها على الموقع الرسمي بعد الانتهاء من عمليات التجهيز الخاصة باعتماد النتيجة، وتكون النتيجة بين يد التلاميذ على الموقع الرسمي الإلكتروني، وتحرص الوزارة على اطلاع التلاميذ على جميع التطورات التي تتم في نتيجة السادس الإعدادي 2021 في العراق، وإعلانها على الموقع الرسمي فور اعتمادها.