سعر ومواصفات «mg5 2020» ذات الشكل الجديد

يتوافر في السوق المصرية العديد من الطرازات من السيارات، سواء كانت سيارات أوروبة أو يابانية أو كورية أو صينية، إلا أن المستهلك يميل لاستخدام السيارات الصينية، نتيجة الكماليات التي تقدمها الشركات الصينية في السيارات الخاصة بها، ووسائل الترفية والراحة.

ومن أبرز تلك الشركات الصنية التي تلقي مبيعات في السوق المصرية، هي شركة «mg» الصينية، ومن أبرز الطرازات عند الشركة والتي تعتبر من ضمن الفئات المتوسطة سيارة «mg5»، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصافات وأسعار «mg5» الجديدة.

مواصفات السيارة MG5 الجديدة 2022

تضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 120، وأقصى عزم للدوران 150 نيوتن/ متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12.5 ثوانٍ.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك من نوع CVT.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كم 5.5 لتر من الوقود.

كما تأتي السيارة بزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة دون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، النظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومككيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة.

أسعار سيارة mg5 الجديدة 2022

- يجري تصنيع في الصين، وتأتي السيارة في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- إم جي 5 2022اتوماتيك / Standard بسعر 233.000 جنيه.

2- إم جي 5 2022 اتوماتيك / Comfort بسعر 253.000 جنيه.

3- إم جي 5 2022 اتوماتيك / LUXURY بسعر 273.000 جنيه