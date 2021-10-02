السعودية تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بداية من 10 أكتوبر

قالت وزارة الداخلية السعودية، إن الراغبين في ركوب طائرة أو غيرها من وسائل النقل العام داخل المملكة، سيتعين عليهم تلقي جرعتين من لقاح كورونا المعتمد ابتداء من 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف بيان وزارة الداخلية السعودية، بحسب موقع «عرب نيوز» السعودي: «لن يتمكن الأشخاص الذين لم يحصلوا على جرعتين من اللقاح من المشاركة في أي أنشطة اقتصادية أو تجارية أو ثقافية أو ترفيهية - كدخول المولات والسينمات - أو رياضية أو سياحية».

وتابع البيان: «كذلك سيتم أيضًا حظر دخول أي مؤسسة حكومية أو خاصة لأولئك الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح».

يذكر أن سجلت المملكة السعودية ثلاث وفيات بكورونا و45 إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، وارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء في المملكة إلى 536226 بعد تعافي 48 مريضاً من الفيروس.وتوفي ما مجموعه 8719 شخصا بالفيروس في المملكة حتى الآن.

زيادة عدد الحجاج في المسجد الحرام

وقررت السعودية زيادة عدد الحجاج والمصلين المسموح لهم بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة ابتداء من يوم أمس الجمعة، حيث سيتمكن ما يصل إلى 100 ألف حاج من أداء العمرة يوميًا، بزيادة قدرها 30 ألف عن السعة الحالية، وسيتمكن 60 من المصلين من أداء العمرة في المسجد، ويتم إصدار التصاريح من خلال تطبيق «توكلنا».

وكان بدأ استئناف العمرة للحجاج من الدول الأخرى في 10 أغسطس مع استمرار المملكة، في تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا.