تأجيل محاكمة قاتل محفظ القرآن بالبحيرة لـ6 أكتوبر الجاري

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم، قرارها بتأجيل محاكمة تيمور الكندوز المتهم بقتل الشيخ «عماد عبدالمنعم» محفظ القرآن بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ليوم 6 أكتوبر الجاري، حيث قعدت الجلسة برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي.

نظر الجلسة

كانت قد قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشر يوم 2 أكتوبر للنظر في الجلسة الأولى لمحاكمة تيمور الكندوز المتهم بقتل عماد عبدالمنعم المقيم والتي عرفت إعلاميا «بمقتل محفظ القرآن».

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب توفى متأثرا بإصابته بطلق ناري على الطريق الزراعى بالقرب من منطقة التوفيقية بنطاق محافظة البحيرة.

تكثيف الجهود

َوتوجه ضابط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة «عماد عبدالمنعم 36 عاما» متأثرا بطلق ناري أعلى الفخذ وتهتك بالشرايين أسفل البطن، ووجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

ضبط المتهمين

وتمكن ضابط المباحث من ضبط الجاني ويدعى «تيمور الكندوز» مقيم مدينة المحلة بالغربية، حيث أنه مسجل خطر في 3 جرائم قتل سابقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر على السلاح المستخدم.

وتعود أحداث واقعة مقتل الشيخ عماد إلى تعدي أحد السائقين عليه بسلاح أثناء ذهابه بالتروسيكل الخاص به لمكان عمله بالقرب من التوفيقية التابعة لمحافظة البحيرة، وعلى إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.