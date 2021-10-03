أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضراوات بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها، أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر الجاري، وفق جولة في عدد من الأسواق بمنطقتي إمبابة والدقي.

أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر الطماطم

سجل سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 6 جنيهات.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر الثوم

وبلغ سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 22 جنيهًا.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5.5 جنيه للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، والرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الزيتون

سجل سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 7 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وفلفل رومي صوب نحو 5 جنيهات، وفلفل حامي بلدي نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 3.5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر الخيار

ووصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 5 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلو جرام من اللفت بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 3 و6.5 جنيه.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 1.5 و3 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يبدأ سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، من 10 جنيهات ويصل إلى 15 جنيها.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.