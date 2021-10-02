«حماة وطن»: المرأة ليست «ديكور».. والرئيس وجه بتمكينها في كل المجالات

هنأ الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب «حماة وطن»، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقضاة مصر، بمناسبة يوم القضاء المصري، مؤكدًا أنه مؤسسة وطنية عريقة أرست قواعد العدل وحققت المساواة بين الشعب المصري.

وحول تصدر المرأة للمشهد في الاحتفال بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس السيسي، اليوم، أشار إلى أنه كان من الرسائل المهمة، إذ تحدث رئيس الجمهورية عنه طوال الوقت، حيث جرى تمكينها من الالتحاق بالنيابة العامة وهو أمر يدعو إلى الفخر لأن الدولة المصرية تسير بخطى قوية جدا إلى أن تصبح دولة عصرية تقف فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل وتؤدي واجبها تجاه بلدها بشكل قوي، لأنها «ليست ديكور»، فقد وجه الرئيس السيسي بتمكينها في مناحٍ كثيرة.

أهمية الميكنة

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر قناة «صدى البلد»، أن الميكنة التي تقوم بها الدولة وتحويل كل شيء إلى التكنولوجيا الرقمية ومنها مؤسسة القضاء كان أمرا مهما جدا من أجل إسراع عملية التقاضي، إذ إن تسيير أغلب عمليات الحكومة في هذا الاتجاه يعني أن مصر تبني دولة جديدة.

بناء القدرات الشخصية

وتابع بأن الرئيس السيسي، أسس لفكرة بناء القدرات الشخصية، وانتقاء المتميزين، وهو ما يعد جزءً كبيرا من مفهوم بناء الإنسان.