شروط التحويل الإلكتروني لكلية التربية الرياضية بنات بدمياط

أعلن الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، فتح باب التحويل الإلكتروني لكلية التربية الرياضية (بنات).

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء شعبة البنات بكلية التربية الرياضية بجامعة دمياط، وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني، على أن تقبل التحويل الإلكتروني فقط من خلال مرحلة تقليل الاغتراب.

الجامعة تناشد طالبات الجامعة بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر

وذكرت الجامعة، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطالبات المرشحات في المرحلة الثالثة، وكذلك طالبات المرحلتين الأولى والثانية، واللائي لم يستفدن من تقليل الإغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر حتى الأربعاء المقبل، وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.

شروط وقواعد التحويل

وأوضحت الجامعة أن الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للتحويل، تشمل ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع ضرورة اجتياز اختبارات القدرات بإحدى كليات التربية الرياضية.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.