«الزراعيين» تكرم أوائل الخريجين من أبناء المهندسين وتعلن عن برامج تدريبية

كرمت نقابة المهن الزراعية، ممثلة في فرع القليوبية، أوائل الخريجين من أبناء المهندسين الزراعيين بالمحافظة للشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية وأوائل الكليات والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه من كليات الزراعة بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

جاء ذلك بحضور المهندس سامي سعد نقيب الزراعيين بالقليوبية، والمهندس حسن زايد وكيل وزاره الزراعة بالقليوبية والمهندس أحمد جودة، والدكتور أحمد حمودة عضوا مجلس النقابة العامة واعضاء مجلس فرع القليوبية ومديري الادارات الزراعية

نقيب الزراعيين: التكريم تقديرا لدور المهندس الزراعي في بناء الدولة

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية اليوم، إنَّ هذا التكريم يأتي ترسيخًا للدور المجتمعي للنقابة تجاه أعضاءها وأسرهم، وتقديرًا لدور المهندس الزراعي في بناء الدولة المصرية من خلال نقل الخبرات التراكمية في تحديث وتطوير التعليم وتشجيعا لأسرة المهندس الزراعي على أن يكون لها دور كبير في بناء هذه الدولة.

وأضاف «خليفة»، أنَّ النقابة العامة للمهن الزراعية تنظم للأعضاء وأسرهم وأبناءهم دورات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والبرنامج التدريبي الذي ينفذ في النقابة العامة والنقابات الفرعية في مجالات الزراعة المختلفة من نظم الري الحديث وسلامة الغذاء واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني للخريجين الجدد، وكذلك طلاب السنوات النهائية لكليات الزراعة وذلك لتأهيلهم لسوق العمل.

البرامج التدريبية تستهدف الترويح لمشروعات استصلاح الأراضي

وأوضح نقيب الزراعيين، أنَّ هذه البرامج تستهدف رفع كفاءة الخريجين لتلبية إحتياجات العمل من خبرات في تخصصات تلقي القبول في أسواق العمل وخاصة لدي القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنَّ هذه البرامج تتوافق مع مبادرة الدولة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي من خلال الحصول علي تمويل لبعض المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعة.

وأشار «خليفة» إلى أنَّ البرامج التدريبية تستهدف أيضًا التروّيح لأهمية مشروعات الرئيس السيسي لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المشروعات من خلال جودة وسلامة الغذاء.