حظك اليوم برج الثور الإثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الثقة في الآخرين وعدم سوء النية تجاههم، أحد أبرز صفات مولودة برج الثور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.