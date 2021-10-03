بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارة بـ«توك توك» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 أخرون بإصابات متنوعة عبارة عن كدمات وكسور، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق «بني سويف - الفيوم» القديم، أمام قرية حاجر بني سليمان، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، فيما نقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف النيابة العامة والشرطة

وقوع حادث بمدخل قرية حاجر بني سليمان

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بطريق بني سويف الفيوم القديم قرب مدخل قرية حاجر بني سليمان، والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وجود 4 مصابين، و3 حالات وفاة، ونُقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم شريفة صابر محمد، 37 سنة، مقيمة ببني سويف، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالرازق عباس، 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان بيومي 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وأمين محمود عبد الرازق، 47 سنة، أمين شرطه، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج.

أسماء المتوفين في الحادث

أما المتوفين في الحادث فهم فوزي شعبان محمد، رقيب شرطة، 47 سنة، وطفلة تبلغ من العمر 13 عاما، مجهولة الهوية، وشخص مجهول الهوية، 27 عاما.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إيداع حالات الوفاة بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.