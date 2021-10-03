رئيس الجامعة اليابانية يكشف الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

استعرض الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، على هامش قمة تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الصناعة، الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد في حضور دكتور ماساكي سوزوكي نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

معامل الجامعة تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم

قال رئيس الجامعة: «إن معامل الجامعة تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم وتحرص على دعم الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع والصناعة»، مضيفًا: «هناك خطة نعمل على تنفيذها الفترة المقبلة لربط الخريجين بسوق العمل محليا ودوليًا».

إنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية

وعن أهم ملامح النموذج الياباني الذي تطبقه الجامعة في التعليم، تابع «الجوهري»: «نستهدف تقديم برامج أكاديمية حديثة حيث تم إنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية لخدمة الصناعة من خلال إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة».

شراكة مع 15 من الجامعات اليابانية العالمية

وأضاف: «لدينا شراكة مع 15 من الجامعات اليابانية العالمية التي حصل 22 من علمائها على جائزة نويل، ولدينا اثنان من نواب رئيس الجامعة يابانيان ونستقبل 100 أستاذ ياباني على مدار السنة بالجامعة».

شروط قبول الطلاب بالجامعة اليابانية

وعن قبول الطلاب، وهل هناك منح مجانية، أكد رئيس الجامعة اليابانية أنه يتم اختيار الطلاب بعد اجتياز اختبارات القبول باللغة الإنجليزية، وهي تحريرية وشفهية ونستهدف الطالب الجاد المتفوق، والمجموع لا يعتمد عليه وحده كأساس في الاختيار ولا مجال لأي توصية أو وساطة للقبول».

واختتم: «الجامعة تقدم مجموعة من المنح الدراسية إلى الطلاب منها منح تفوق دراسي ورياضي ومنح لأبناء الشهداء ومنح للمحافظات الحدودية والصعيد»، مؤكدًا «وهناك منح من جهات خارجية مثل بيت الزكاة ومؤسسة مصر الخير وشركة سرجي تك لجوائز العلمية وبراءات الاختراع».