الحاجة رئيسة بعد تبرعها بمنزل و480 ألف جنيه: «عايزة أخدم أهل بلدي»

تبرعت سيدة تقيم بمحافظة بني سويف، بمنزل تمتلكه بقرية بياض العرب شرق النيل، ومبلغ مالي 480 ألف جنيه لصالح صندوق المساهمات المجتمعية بديوان عام المحافظة، لخدمة بلدها، وأن تساعد المحافظة في توفير احتياجات المواطنين.

محافظ بني سويف يستقبل الحاجة رئيسة ويوجه لها الشكر

من جانبه، استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بمكتبه، الحاجة رئيسة إبراهيم قطب عبد الفتاح، والتي تبرعت بمنزل تمتلكه بقرية الشيخ علي التابعة لمجلس قروي بياض العرب شرق النيل، بجانب تبرعها بمبلغ 480 ألف جنيهًا، وذلك كله لصالح صندوق المساهمات المجتمعية بديوان عام المحافظة، وفي حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمحاسب محمد عطية مدير عام الشئون المالية بالديوان العام.

محافظ بني سويف يبدي سعادته بتلك النماذج الوطنية

أعرب المحافظ خلال لقائه بالحاجة رئيسة عن سعادته برؤية ومقابلة هذا النموذج الوطني، والذي ينتمي إلى النماذج الرائعة الوطنية التي جسدتها المرأة المصرية عبر كل العصور، خاصة بعد ثورة 30 يونيه المجيدة، حيث جسدت المرأة أسمى معاني الوطنية وحسها الوطني ووعيها وحرصها على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

محافظ بني سويف يثني على وعي المواطن السويفي وانتمائه لبلده

وأثنى المحافظ على وعي المواطن السويفي وانتمائه لبلده ومساهماته في الدفع بجهود الدولة التنموية، حيث يجسد ذلك خطوات عملية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد، وأهمية التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية لتسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات.

الحاجة رئيسة: التبرع لوجه الله تعالى لصالح خدمة بلدي وأهلها

من جانبها، أعربت الحاجة رئيسة عن تقديرها لمقابلة المحافظ وحرصه على ذلك، مؤكدة أن هذا العمل وهذه المساهمة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، من خلال خدمة بلدها، وأن تساعد «بقدر استطاعتها» المحافظة في توفير احتياجات المواطنين، مؤكدة حرصها وعدم تأخرها مطلقًا عن خدمة بلدها وأهلها.