«السندوتش في خطر».. تحريك أسعار البيض 2 جنيه خلال أسبوع

يهتم المصريون بمراقبة أسعار البيض والدواجن في السوق المحلية، وخصوصا أولياء أمور الطلاب، لا سيما أن البيض يُستخدم كثيرا في إعداد سندوتشات المدارس تزامنا مع العام الدراسي.

ووصف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تحريك أسعار البيض والدواجن بأنه غير مبرر وبدون أسباب معلومة لدى التجار والمربين، وذلك بالرغم من تراجع سعر الأعلاف 300 جنيه، ليرتفع سعر بيع كرتونة البيض إلى 52 جنيها مقابل 50 جنيها الأسبوع الماضي أي بارتفاع جنيهين، فيما ارتفع سعر بيع الدواجن الحية البيضاء إلى 31 جنيها مقابل 29 جنيها للكيلو.

رئيس شعبة الدواجن يناشد شركات الغاز توفير أنابيب البوتاجاز

وفى سياق متصل، ناشد رئيس شعبة الدواجن شركات الغاز توفير أنابيب البوتاجاز «التجاري» لكل المزارع للحصول على التدفئة اللازمة في موسم الشتاء.

كما ناشد مديريات الطب البيطرى المرور على المزارع في كل المحافظات للوقوف على استعداداتها لموسم الشتاء وشن حملات توعية للمواطنين وزيارة المنازل لتوقيع الكشف على الطيور المتواجدة بها لأن التربية الريفية مهمة.

ودعا عبد العزيز إلى إنشاء مجازر والتوسع في زراعة المكونات الأساسية للأعلاف مع السماح بتأسيس شركات متخصصة إنتاج لتسويق الأعلاف ومستلزمات البيطرية.

وأشار إلى أن هناك استعدادات لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور خلال الفترة المقبلة من خلال تعاون الغرف التجارية ومديريات الطب البيطري في كل المحافظات وصحة الحيوان بعمل دورات إرشادية للمربين مع توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لمواجهة الفيروس.

زيادة ساعات التدفئة للدواجن

وأشار إلى أن نسبة الإصابات بالأوبئة في القطاع العام الماضي سجلت نسبا ضعيفة ومتراجعة ولا تتعدى 1%.

وأوضح رئيس الشعبة أن الموسم الشتوي يعرض المربين لخسائر عديدة بدعوى أن عددا كبيرا من مزارع الدواجن نظام مفتوح.

كما تتزايد تكاليف الإنتاج بشكل كبير في الشتاء، حيث تتزايد ساعات التدفئة للدواجن عن فصل الصيف بجانب زيادة أسعار الأعلاف، والمتابعة الطبية والأدوية التي تعطى للدواجن لمنع انتشار الأوبئة وغيرها.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 9 أكتوبر المقبل وينتهي يوم الخميس 16 يونيو المقبل، ويستمر لمدة 34 أسبوعاً بحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم.