إطلاق الإصدار السابع من خريطة الجهات الداعمة الإيكوسيستم بمصر

أطلق دار المستثمر العربي، الإصدار السابع من خريطة النظام الداعم الإيكوسيستم لريادة الأعمال في مصر، بالرابط eeei.arenho.com.

5 دعائم رئيسية

وقال الدكتور نبيل شلبي، الخبير الدولي بريادة الأعمال، رئيس دار المستثمر العربي، إن الخريطة تعرض الجهات الداعمة في صفحة واحدة، من خلال 5 دعائم رئيسية، أولها رعاية الموهوبين والمنشآت الناشئة، وتتضمن 59 قناة دعم، وتعرض الجهات التي تدرس وتعلم ريادة الأعمال، والتي تنمي القدرات الإبداعية للشباب، وأيضا التي تُغير الفكر والثقافة من التشبث بالوظيفة للاتجاه نحو العمل الحر.

وأوضح «شلبي» أن ثاني دعامة هي التمويل، المتضمنة 40 قناة تمويلية، من خلال 8 آليات مختلفة، منها التمويل ما قبل الأَوَّلي، وبذرة التمويل والتمويل الملائكي ورأس المال الجريء والأسهم الخاصة ومنصات التمويل الجماعي والمنح التي لا تُرد وشركات ضمان مخاطر القروض، والثالثة رئيسية هي الخدمات غير التمويلية، المتضمنة 168 قناة دعم معلوماتية وقانونية ومحاسبية وتسويقية وبالتوظيف والدعم التقني ومشروعات التجارة الالكترونية والأونلاين وقائمة المُسرعات والحاضنات وجهات دعم مشروعات المرأة وأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية وجهات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، والجهات التي توفر التدريب والإرشاد والوزارات والجهات التي ترسم سياسات هذا القطاع.

وتعرض الخريطة بدعامتها الرئيسية الرابعة مرحلة النمو، التي تتضمن 18 جهة، تساعد المنشأت في البحث والتطوير وحماية الملكية الفكرية، وتسجيل براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا والمعرفة، إضافة إلى حدائق العلوم والتكنولوجيا والقرى الذكية.

تضمنت 66 قناة دعم للمنصات المفيدة لرواد ورائدات الأعمال

أخيرا، تمحورت الدعامة الرئيسية الخامسة حول التشبيك، وتضمنت 66 قناة دعم للمنصات المفيدة لرواد ورائدات الأعمال، والجهات التي تعقد المؤتمرات والمناسبات وتنظم المسابقات، أو التي تستضيف رواد الأعمال وتوفر لهم مساحات عمل مشتركة، حتى المقالات والمجلات والبرامج الفضائية المفيدة بهذا المضمار.

جدير بالذكر أن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة الذي تأسس عام 1955 ومقره الولايات المتحدة الأمريكية قد منح الدكتور نبيل شلبي، الجائزة العالمية «الفكرة الأكثر إبداعًا»، بسبب هذه الخريطة وطلب من أعضائه في أكثر من 90 دولة أن ينفذوا خريطة مماثلة لكل دولة ويحذون حذو النموذج المصري.

وبالعودة للإصدار الأول الذي صدر في نوفمبر 2017، والذي عرضه الدكتور شلبي لأول مرة في قمة مصر لريادة الأعمال بمدينة الغردقة، فكان يتضمن 100 قناة دعم فقط، مقابل 351 في الإصدار السابع الأخير الذي أطلق أمس، ويغطي المعلومات المطلوبة كافة لرواد ورائدات الأعمال وللمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة في صفحة واحدة، لتمكينهم من تنفيذ وتطوير مشاريعهم.

الخريطة تحدث بشكل سنوي

وذكر رئيس دار المستثمر العربي، أن الخريطة تحدث بشكل سنوي؛ إذ أضيفت 67 قناة دعم جديدة، وحذف 29 قناة دعم، وتعديل بيانات 37 قناة دعم من الإصدار السابق، مؤكدا أن الخريطة تفاعلية؛ إذ يرتبط «كليك» كل لوجو بالجهة التي يمثلها ليتعرف رائد الأعمال على كل جهة باشتراطاتها وإجراءاتها ووسائل التواصل معها.

وأوضح الدكتور نبيل شلبي، أن الخريطة ليست مفيدة فقط لرواد ورائدات الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة، بل تهم صناع القرار وواضعي السياسات والبرامج والجهات المانحة لتتعرف على مناطق التشبع بالخدمات، والأخرى التي بحاجة للمزيد، وذلك بنظرة سريعة للخريطة.