تعرف على تاريخ شركة اطارات بريللى بعد مرور 150 عاماً على تأسيسها

تعتبر شركة «Pirelli» من أولى الشركات في العالم لإنتاج الإطارات، حيث تأسست الشركة في عام 1872 على يد «جيوفاني باتيستا بيريلي» وتم بناء أول مصنع للشركة في عام 1873 في ميلانو بإيطاليا.

بدأت شركة «Pirelli» في صناعة الأجزاء المطاطية أو الشريط المطاطي الذي كان يتم وضعه على حواف العجلات الخشبية في ذلك الوقت، في عام 1874 و استمرت في تصنيع الأجزاء المطاطية حتى عام 1894، لتبدأ بعد ذلك في تصنيع الإطارات التي نعرفها الآن المملوءة بالهواء.

التوسع الجغرافي للشركة بدأ في 1900

وتوسعت الشركة جغرافيا منذ 1900، وافتتحت مصانع أخرى خارج إيطاليا كان أولها مصنع برشلونة في إسبانيا عام 1902، ومصنع في انجلترا عام 1903، وفي عام 1913 افتتحت الشركة مصنعها في الأرجنتين.

الفوز بأول جائزة كبرى فرنسية

ومن أجل التسويق أكثر لإطارات شركة «بريللى» قررت أن تشارك بإطاراتها في سباق نادى السيارات الفرنسي، و فازت السيارة التي تستعمل إطارات «بريللى» بأول جائزة كبرى لنادي السيارات الفرنسي.

واهتمت شركة «بريللى» أكثر بالسباقات وتطوير الإطارات التي تستخدم في السباقات، وبدأت تتوسع أكثر في دول العالم، وفي 1922 تم إدراج «بريللى» في بورصة نيويورك، لتصبح أول شركة إيطالية يتم تداول أسهمها في السوق الأمريكية، وفي عام 1929 تم بناء أول مصنع برازيلي مما ساهم في توسع Pirelli في جميع أنحاء البلاد.

إطار مقوى لتجنب أضرار السرعات العالية

قامت الشركة بتصميم وإطلاق إطار Superflex Stella Bianca بعد فترة وجيزة من الحرب وهو الإطار الرياضي الأول والمبتكر، ويحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا خلال الثلاثينيات، حيث تم تزويد الإطار بمداس مقوى لتجنب الأضرار بسرعات عالية.

بداية إنتاج إطارات الدراجات البخارية

وفي الأربعينيات، أدى موطئ قدم Pirelli في أمريكا اللاتينية إلى مزيد من التقدم مع افتتاح مصنع Santo André 1940 تلاه مصنع Merlo في الأرجنتين 1955.

ومنذ ذلك التاريخ بدأت Pirelli تستحوذ على شركات إطارات عديدة في ألمانيا و أمريكا، وبدأت في إنتاج إطارات مخصصة للدراجات النارية «الموتوسيكلات».

الاستحواذ على شركة الإسكندرية للإطارات

واستحوذت Pirelli في أوائل التسعينات على شركة كونتينتال للاطارات الشهيرة، وبعد قرار شراء الشركة دخلت في أزمة مالية، ولكنها تخطتها و في عام 1999 تم الاستحواذ على شركة الإسكندرية للإطارات في مصر.

وبدأت «بريللى» في التوسع أكثر في العالم و تطوير إطاراتها حتى عادت إلى سباقات الفورميلا 1 لتصبح المورد الرئيسي و الحصري لكل سباقات الفورميلا 1 منذ عام 2011 وحتي الآن.