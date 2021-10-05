مزاعم حول تحول أمريكا لأكبر ملاذ ضريبي بالعالم: 11.9 مليون وثيقة حسابات

نشر «الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين»، مقتطفات مما يسمى بـ«ملف باندورا» الذي يشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية؛ زعمت أنَّها تعود لساسة دوليين ورجال أعمال بارزين، وفقًا لما نشرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، أمس الأحد.

وزعم الاتحاد، في بيانه، أنَّ الولايات المتحدة تمثل أكبر ملاذًا ضريبيًا في العالم، حيث لفت التحقيق إلى أنَّ ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تخفي مليارات الدولارات من ثروات تابعة لأشخاص متهمين سابقا بارتكاب جرائم مالية كبيرة، وهذا لم يتم إثباته حتى الآن، زاعمًا أيضًا أنَّ الوثائق تضم معلومات عن أكثر من 130 مليارديرًا من 45 دولة، بينهم 46 مواطنًا روسيا.

«ملف ب‍اندورا» يزعم أن وثائقه تضم أكثر من 130 مليارديرًا

وأشار الاتحاد، إلى أنَّ «ملف ب‍اندورا» يسلط الضوء على حسابات في الملاذات الضريبية تعود إلى أكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا رفيع المستوى في أكثر 90 دولة، بينهم زعماء لـ35 دولة، موضحًا أنَّ الملف يضم كذلك أسماء سفراء ورؤساء بلديات ووزراء ومستشاري رؤساء وجنرالات ورئيس لـ بنك مركزي.

600 صحفي من 117 دولة حول العالم يشاركون في التحقيق المزعوم

وتابع الاتحاد، أنَّ التحقيق الذي شارك في إجرائه أكثر من 600 صحفي في 117 دولة بمختلف أنحاء العالم، استفاد من 2.94 تيرابايت من معلومات سرية من 14 شركة مختصة في مجال العمل في الملاذات الضريبية.

وبحسب مزاعم الاتحاد الذي يحصل على تمويل من أحد الصناديق التابعة لرجل الأعمال والمستثمر الأمريكي جورج سوروس، وصف في وقت سابق، هذا التحقيق بأنه أكبر كشف للأسرار المالية.

ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، في عام 2016 مقتطفات من نحو 11.5 مليون وثيقة تشمل معطيات عن حسابات في الملاذات الضريبية لزعماء دول عالم سابقين وحاليين وساسة بارزين ورجال أعمال ورياضيين ومدراء في ما أطلق عليه اسم «وثائق بنما».