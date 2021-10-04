حملات نظافة موسعة بجميع القرى في الغربية

شدد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، على اللواء محمد عبدالوهاب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة شن حملات نظافة مكبرة؛ لرفع تلال القمامة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة

وأعطى رئيس المدينة، تعليماته لمسئولي الوحدة المحلية لقرية العامرية؛ للقيام بحملة نظافة شملت الطريق الممتد من مقابر قرية العامري، حتى نهاية المخلفات الموجودة على الطريق وصولا بمدخل قرية دنوشر وتمهيد وتسوية طريق عزبة عداه.

وشدد «عبدالوهاب» على أهمية تدشين حملة نظافة على طريق لومانة بالوحدة المحلية لقرية بشبيش بنطاق مركز المحلة، وشملت أعمال النظافة الطريق الدائري بقرى البنوان والشهيدي، فيما باشر مسئولو الوحدة المحلية لقرية سامول حملة نظافة بطريق «المحلة ـ سامول».

حملات النظافة تشمل قرية محلة أبو علي

كما شهدت الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، حملة نظافة وتجميل شملت طريق الراهبين ومبارك كول وبجوار الملعب وسوق الخضار ومجمع المصالح الحكومية والمدارس، وأيضًا معهد الحوراني ومحطة مياه الشهداء وطريق المقابر وبجوار سور السكة الحديد، وصولا إلى طريق المحلة المنصورة القديم، ومصرف الشركة والتغطية وكوبري المرور.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن للاستعداد الكامل لاحتفالات العيد القومي للمحافظة؛ تزامنا مع احتفالات ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.