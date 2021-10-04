الصحة: المعونة الأمريكية دعمت القطاع الصحي بمصر على مدار 40 عاما

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر تابعت بكل تقدير، مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أطلقها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي طالب فيها بتوفير المزيد من لقاحات كورونا للدول التي تحتاج إلى الدعم بملايين الجرعات، كما أتاح مليارات الدولارات لكل دول العالم.

زايد: متفائلون بمبادرة الرئيس الأمريكي

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الأمريكي، جوناثان كوهين، أنّ الولايات المتحدة من كبار الدول الداعمة في تحالف كوفاكس، ونحن متفائلون بمبادرة الرئيس الأمريكي، مشددة على أنّ العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ممتدة، خاصة برنامج المعونة الأمريكي، الذي كان له أثر كبير في مصر، مثل برامج «تنظيم الأسرة، رعاية الطفولة والأمومة، التعليم، والمنح التعليمية الكبيرة التي حصلت عليها وزارة الصحة في أعوام 2008 و2009 و2010».

وزيرة الصحة: المعونة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة في القطاع الصحي على مدار 40 عاما

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنّ المعونة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة في القطاع الصحي على مدار 40 عاما، مشددة على أنّ مصر تتطلع إلى المزيد من التعاون مع واشنطن في المستقبل.

وكشفت تقارير عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر، وخروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان دخول مصر ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال منتصف أكتوبر، وطالبت الوزارة المواطنين بالإسراع في التسجيل عبر موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الحالي.