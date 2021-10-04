شوبير ينتقد وديات الأهلي

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، انتقادات لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء، بسبب الوديات التي يخوضها الفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والتي وصفها بالضعيفة، كما تحدث «شوبير» عن الحالة المعنوية للثنائي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف بعد استبعادهما من المنتخب.

وقرر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد 11 لاعبا من قائمة المنتخب المصري لمباراتي ليبيا، وكان من ضمن المستبعدين قفشة وشريف.

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