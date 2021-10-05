حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:31 ص | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الثور
يعرف عن مولود برج الثور بأنّه واثق في قدراته ومحب لعمله ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الثور مهنيًا
حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك.. تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.
حظك اليوم برج الثور عاطفيًا
رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة، وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.
ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.