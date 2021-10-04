غلق مقهى ومصادرة 15 شيشة و34 غرامة عدم إرتداء الكمامة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالمنيا، حملات ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت المرور على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، والكافيهات، حيث تم غلق وتشميع مقهى مخالف لعدم إتباع الاجراءات الاحترازية، وتم ضبط 15 شيشة، وتحرير محضر إشغالات.

كما تم المرور على عدد من المواقف بمدينة ملوى «موقف المنيا ـ موقف أبو قرقاص ـ والمحرص ـ إبشادات»، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين، وتطبيق مخالفة ارتداء الكمامة لغير الملتزمين، وأسفرت الحملات عن تحرير 34 غرامة لعدم إرتداء كمامة.

تحرير 64 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية

كما واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات، لضمان سلامة الغذاء وللحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة منها، 58 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى تموينية متنوعة»، كما تم ضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين «منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية»، مؤكداً استمرار جهود المديرية في تنظيم الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.

محافظ المنيا يتابع جهود االوحدات المحلية في القطاعات الخدمية

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية، وكافة المنشآت والقطاعات الخدمية، بمواعيد الغلق الشتوية، والمعلن عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الحملات المختلفة لتحقيق الانضباط ومتابعة سير العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.