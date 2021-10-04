كسر ماسورة مياه بالمحلة والمحافظ يوجه بسرعة إصلاح العطل

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات عاجلة إلى المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثاني المحلة، قبل قليل، بسرعة التنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإصلاح كسر في ماسورة مياه رئيسية، بنطاق «منشية البكري»، حفاظاً على صالح المواطنين.

محافظ الغربية يوجه بالتحرك العاجل لصيانه كسر ماسورة المياه

وشهدت منطقة منشية البكري، التابعة لحي ثاني المحلة، خلال الساعات الأخيرة، انفجار ماسورة مياه الشرب، الأمر الذي تسبب في انقطاع المياه عن المناطق السكنية بشوارع الجمهورية، وشارع الإنتاج، وسكة زفتى.

وباشر محافظ الغربية التحرك العاجل من قبل الأجهزة المعنية، عقب تلقي شكوى رسمية من غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة.

انقطاع مياه الشرب والصرف عن مناطق سكنية بمدينة المحلة

في ذات السياق، باشر رئيس حي ثاني المحلة شكوى الأهالي من كسر ماسورة مياه بمنطقة «الشعبية»، في مدينة المحلة، مما تسبب في غرق الشوارع وانقطاع المياه عن المنازل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو ما تسبب في ارتباك سير الحياه المعيشية لمختلف الأسر والعائلات، بسبب انقطاع مياه الشرب طوال 8 ساعات على الأقل.

كما انتقل «المغاوري»، يرافقه المهندس محمود عاطف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة الكبرى، إلى موقع انفجار ماسورة المياه، لمتابعة أعمال إصلاح العطل، وعودة ضخ المياه للمناطق المتضررة.

جهود تنفيذية لرفع مياه وتخصيص سيارات لشفطها

كما تم الدفع بالفرق الفنية وسيارات الشفط ومعدات الشركة، ويجري التعامل مع الموقف، وإصلاح الكسر بخط المياه وعودتها للمنازل، حفاظاً على صالح المواطنين، خلال الساعات القليلة المقبلة.

برلماني يطالب بتحسين خدمات المواطنين وشبكات الصرف الصحي

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن مطالبته للجهات التنفيذية، وعلى رأسها محافظ الغربية، ومسؤولي الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية تحسين كافة الخدمات والبنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى عدد من المناطق السكنية، أهمها شارع الجمهورية ومنشية البكري وشارع الإنتاج.

وأعلن المهندس محمود عاطف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة الكبرى، أنه تم صيانه وإصلاح كسر خط المياه بمنطقة «الشعبية»، وعودتها إلى المنازل، عقب انقطاع استمر 8 ساعات متواصلة.

وكشف رئيس الشركة عن أن الكسر فى خط مياه 10، وهو صلب يغذي مستشفى الحميات والصدر، وتم الدفع بـ10 سيارات كسح لرفع المياه المتراكمة في الشوارع، لعدم تعطل الحركة المرورية، نظراً لأهمية المنطقة، لافتاً إلى أن أسباب الكسر أن الخط قديم، ولا يمكنه تحمل ضغط المياه.