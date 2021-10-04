«التعليم» تزف بشرى سارة للمعلمين: صرف حافز لدرجة الماجستير والدكتوراه

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة قرارًا خاصًا بحملة الماجستير والدكتوراه، مشيرة إلى أنه بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعلى موافقة لجنة الموارد البشرية بتاريخ 8 /7 / 2021، والمعتمد محضرها من محافظ القاهرة بتاريخ 29/ 8/ 2021 على صرف حافز الدكتوراه والماجستير، جرى التأكيد على ضرورة صرف حافز تميز علمي لعدد من المعلمين.

100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه للدكتوراه

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه بالنسبة للخاضعين للكادر بقانون 155 لسنة 2007 يجرى صرف حافز أداء متميز لدرجة الماجستير وما يعادلها بواقع مائة جنيه ودرجة الدكتوراه ومايعادلها بواقع مائتين جنيه، وبالنسبة للحاصلين على الدكتوراه الخاضعين للكادر بقانون 155 لسنة 2007، يجرى منحهم طبقا لنص المادة سالفة للذكر، وفي حالة منحهم حافز للماجيستير طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2005 يجرى استبدال قيمة هذا الحافز عند منحه قيمة حافز الدكتوراه.

«التعليم»: صرف حافز تميز علمي لدرجة الماجستير

وأوضحت المديرية، أن الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يجرى صرف حافز تميز علمي لدرجة الماجستير، وما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل بواقع مائة جنيه ودرجة الدكتوراه وما يعادلها بواقع مائتين جنيه أو بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ويشترط أن لا يكون جرى التعامل بهذا المؤهل من قبل وعلى الإدارة التعليمية التأكد من ذلك.