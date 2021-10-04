بيان جلال الفائزة برئاسة الحكومة الطلابية بجامعة أمريكية: أول عربي يفوز بالمنصب

قالت بيان جلال، أول رئيس للحكومة الطلابية بجامعة ييل الأمريكية، وهي مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، إنه كان صعبا عليها أن تتولى رئاسة الحكومة الطلابية في الجامعة، خاصة في ظل عدم وجود كثير من الطلاب العرب والمسلمين، وعدم تولي عربي أو مسلم هذا المنصب منذ 300 سنة، منذ افتتاح الجامعة، ولكنها شاركت لمدة 3 سنوات في العمل الطلابي، وبعدها أرادت أن يكون لها دور أكبر مما دفعها للترشح في الحكومة الطلابية كرئيسة لها.

فازت في الانتخابات الطلابية بنسبة 56%

وأضافت «جلال»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم»، في برنامج «السفير عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، أن في الولايات المتحدة لا تزال توجد نظرة غير صحيحة للسيدات التي ترتدي الحجاب، ولكنها عملت على تصحيح هذه النظرة، لافتة إلى أنها فازت بنسبة 56%، وركزت في برنامجها الانتخابي بالقطاع الصحي، وتضمن الأمر 5 محاور، وهي الصحة البدنية والصحة العقلية والصحة الأكاديمية والصحة المجتمعية والصحة المالية.

سبب تبني القطاع الصحي في برامجها الانتخابية

وأوضحت أول رئيس للحكومة الطلابية بجامعة ييل الأمريكية، أن تبنت القطاع الصحي لسببين، الأول: هو انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وخوفهم على طلاب جامعة ييل، والسبب الثاني هو تعرفها على وجود عدد من المشكلات في القطاع الصحة اكتشفتها، أثناء عملها لسنتين من قبل في الاتحاد الطلابي.

وضع كورونا في الولايات المتحدة حاليا أفضل

وأكدت أول رئيس للحكومة الطلابية بجامعة بيل الأمريكية، أن وضع كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل في الوقت الحالي، ولكن هناك مجموعة لا تريد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حتى الآن.