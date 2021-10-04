صرف مرتبات أكتوبر لـ5 ملايين موظف بالدولة في هذا الموعد

تأخر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين بالدولة، والبالغ عددهم 5 ملايين، 3 أيام، مقارنة بموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 إذ أن الحكومة بدأت الصرف الشهر الماضي بداية من يوم 21 سبتمبر على مدار 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري؛ لتبدأ من الأحد 24 أكتوبر لمدة 4 أيام؛ إذ ينتهي موعد الصرف الخميس 28 من الشهر ذاته.

ووفقاً لكتاب دوري أعلنت عنه وزارة المالية، يبدأ الموظفون والعاملون بـ 33 وزارة ومصلحة وجهة حكومية صرف مرتبات الشهر الجاري يوم الخميس 24 أكتوبر، وعلى رأسهم عمال وزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والنقل والقوى العاملة والهجرة وشؤون العاملين بالخارج والسياحة والبترول.

ويوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، يصرف الموظفون بوزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والتعاون الدولي، مرتبات شهر أكتوبر.

فيما تم تخصيص يومي 27 و28 أكتوبر لصرف مرتبات باقي الجهات والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر

وحدد الكتاب الدروي أيضا مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لتبدأ من 23 نوفمبر المقبل، بصرف مرتبات العاملين والموظفين في 33 وزارة وجهة ومصلحة حكومية، بينما يبدأ موظفو 20 وزارة صرف مرتبات نوفمبر المقبل، 24 من نفس الشهر، على أن يصرف الموظفون بـ13 وزارة وجهة حكومية مرتباتهم 25 نوفمبر، ويبقى يومي 28 و29 نوفمبر موعدا لصرف المرتبات للعمال والموظفين بجميع الوزارات ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد المحددة.

وتصدر وزارة المالية كل 3 أشهر كتاباً دورياً لتحديد مواعيد صرف مرتبات نحو 5 ملايين عامل وموظف في الوزارات والمصالح والجهات والمديريات الحكومية التابعة للدولة في إطار الإجرءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة ومكافحة جائحة كورونا وتقليل التزاحم على ماكينات الصرف الآلي بجميع محافظات الجمهورية.